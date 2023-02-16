Масштабная атака РФ, протест в Белграде и инклюзивные автошколы: главные новости ночи 16 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 февраля:
- Захватчики попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области Читать дальше –>
- Воздушная тревога охватила всю территорию Украины Читать далее –>
- Выкрикивали "Сербия – Россия": сербские националисты устроили митинг в Белграде Читать далее –>
- В Сенате США призвали ускорить предоставление помощи для Украины Читать далее –>
- МВД представило проект создания автошкол для людей с инвалидностью Читать далее –>
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