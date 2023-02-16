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Масштабная атака РФ, протест в Белграде и инклюзивные автошколы: главные новости ночи 16 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
730
Время на прочтение
1 мин
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ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 февраля:

  • Захватчики попали в объект критической инфраструктуры во Львовской области Читать дальше –>
  • Воздушная тревога охватила всю территорию Украины Читать далее –>
  • Выкрикивали "Сербия – Россия": сербские националисты устроили митинг в Белграде Читать далее –>
  • В Сенате США призвали ускорить предоставление помощи для Украины Читать далее –>
  • МВД представило проект создания автошкол для людей с инвалидностью Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
730
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