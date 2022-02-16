Масштабная авария: в Одессе Chevrolet на переходе сбило ребенка и протаранило три автомобиля (фото)

Масштабная авария: в Одессе Chevrolet на переходе сбило ребенка и протаранило три автомобиля (фото)

Причины ДТП устанавливаются следователями.

В Одессе автомобиль на проспекте Небесной сотни в среду, 16 февраля, на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку и врезался в три транспортных средства.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на "красный" сигнал светофора и сбил девочку. После этого он еще врезался в припаркованные автомобили.

Потерпевшую госпитализировали. Ее состояние уточняется. На месте ДТП работали следователи.

Причины аварии устанавливаются.

facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

Напомним, в Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.

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