Масштабная авария: в Одессе Chevrolet на переходе сбило ребенка и протаранило три автомобиля (фото)

Причины ДТП устанавливаются следователями.
В Одессе автомобиль на проспекте Небесной сотни в среду, 16 февраля, на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку и врезался в три транспортных средства.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Водитель автомобиля Chevrolet Aveo выехал на "красный" сигнал светофора и сбил девочку. После этого он еще врезался в припаркованные автомобили.
Потерпевшую госпитализировали. Ее состояние уточняется. На месте ДТП работали следователи.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в Константиновке водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 33-летнюю беременную женщину с двухлетней девочкой на руках.
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