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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
1 мин

Масштабная авария во Львове: столкнулись сразу пять транспортных средств (видео)

Во Львове произошло масштабное ДТП с участием пяти транспортных средств. Авария произошла на улице Гайдамацкой.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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ДТП во Львове

ДТП во Львове

Во Львове на улице Гайдамацкой произошло масштабное ДТП с участием нескольких транспортных средств.

По предварительной информации, в ДТП попали автобус, микроавтобус, два легковых автомобиля и трамвай. В результате столкновения один из легковушек оказался на крыше другой. На место аварии прибыли правоохранители и медики.

Что известно о ДТП на улице Гайдамацкой во Львове

По предварительным данным, в результате столкновения один из легковых автомобилей оказался на крыше другого.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в частности, выясняют последовательность столкновений и возможные причины аварии. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

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