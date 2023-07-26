Масштабная чистка: Зеленский резко высказался о коррупционных скандалах во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 июля, что не потерпит коррупцию или предательство по государственным делам, пока его страна пытается найти средства для защиты от российских оккупантов.

Об этом пишет Reuters.

Зеленский выступил с антикоррупционными призывами в своем ночном видеообращении после того, как стало известно о двух знаковых делах — арестах чиновника военкомата, обвиняемого в массовых хищениях, и депутате парламента, обвиняемом в сотрудничестве с Россией.

В прошлом месяце президент объявил о планах провести аудит военкоматов, чтобы попытаться искоренить коррупцию.

Это мероприятие было частью долговременной политики очищения военных и правительственных ведомств, чтобы показать западным сторонникам Украины, что он серьезно настроен на борьбу с глубоко укорененной коррупцией, что является главным элементом долгосрочного процесса обеспечения членства в Европейском Союзе.

По словам Зеленского, рядовые украинцы, поддерживающие военные усилия, были взбешены коррупционной практикой.

"Позвольте мне предупредить всех членов парламента, чиновников и всех, кто работает государственным служащим", — сказал он.

Когда ты целыми днями ищешь оружие для страны, когда все внимание приковано к тому, есть артиллерия, ракеты и беспилотники, ты чувствуешь ту моральную силу, которую дали Украине наши воины. Никто не простит депутатам, судьям, военным или любым другим должностным лицам, что они стали в оппозицию государству», — заявил Зеленский.

Российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года, и с тех пор война унесла тысячи жизней гражданских лиц и военнослужащих, привела к перемещению миллионов людей и разрушила украинские города.

Зеленский, обращаясь к членам парламента, заявил, что больше не будет терпеть тех, кто "из-за какой-либо личной выгоды" отказывается поддерживать законодательство, необходимое для того, чтобы Украина могла начать свою длительную кампанию по обеспечению членства в ЕС.

“Я больше не хочу видеть такие отказы. Никто не желает этого созидать. Украина больше не имеет времени”, — подчеркнул он.

Коррупция и обвинения в государственной измене

Ранее судебные органы сообщили, что руководителю военкомата на юге Украины, обвиняемому в коррупции и хищении средств, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере чуть более 4 миллионов долларов США.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины сообщило, что Евгения Борисова, начальника одесского военкомата, обвиняют в завладении без объяснения причин средствами, эквивалентными чуть более 5 миллионам долларов США.

В последние месяцы СМИ сообщали о том, как его семья приобрела недвижимость в Испании.

Новиков сообщил на пресс-конференции, что предварительное расследование показало, что Борисов приобрел большие суммы из-за займов от бизнес-партнеров, в то время как Украина подвергалась ежедневным российским обстрелам.

А Генеральная прокуратура заявила, что депутат Александр Пономарев, подозреваемый в сотрудничестве с Россией на оккупированном юго-востоке, был арестован в суд по обвинению в государственной измене.

Пономарев, депутат, избранный от ныне запрещенной партии, обвиняемой в связях с Россией, был заключен под стражу без права внесения залога Печерским районным судом Киева.

Он отрицает сотрудничество с Россией в прошлом.

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