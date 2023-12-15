Масштабная кибератака на "Киевстар": в компании рассказали о возобновлении сети

Местами еще могут возникать перебои в Сети.

Сеть " Киевстар " восстанавливается после самой масштабной кибератаки на телеком-отрасли. За прошедшие сутки специалисты компании возобновили услугу международного голосового роуминга, устранили проблему с обрывами звонков, стабилизировали связь в Киеве.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила представитель "Киевстара" Ирина Леличенко.

По ее словам, более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в трудоспособном состоянии. Абонентам доступна голосовая связь, в частности, в международном роуминге, а также услуги "Домашнего Интернета".

"Со вчерашнего дня начато восстановление доступа к услугам мобильной передачи данных, в частности на западе Украины. Сегодня в планах компании — дальнейшее возобновление услуг передачи данных. Технические работы происходит постепенно. Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать после завершения всех стабилизационных мероприятий", — подчеркивает представительница "Киевстара".

Леличенко отмечает, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи. Впрочем, отмечает она, специалисты компании их оперативно устраняют.

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал возобновлять работу по всей Украине. В компании обещают, что после полного обновления Сети подготовят компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании.

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы стали жаловаться пользователи мобильного оператора. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

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