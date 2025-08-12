Масштабная киберугроза: мошенники рассылают фейковые письма от имени военных

Мошенничество в Сети

В Украине зафиксирована новая волна киберпреступности: мошенники распространяют поддельные электронные письма, выдавая себя за военнослужащих и сотрудников Национального университета обороны Украины.

Об этом сообщила прессслужба учебного заведения, пишет «Детектор медиа» в Facebook.

«Зафиксированы случаи распространения поддельных сообщений от имени несуществующего личного состава и сотрудников Национального университета обороны Украины с целью получения персональных данных или доступа к устройствам через вредные вложения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, университет призывает проверять достоверность информации на официальных каналах НПО, не открывать подозрительные ссылки, не отвечать на них и не загружать файлы, даже если они поступили от знакомых контактов.

Также при получении сомнительного сообщения следует информировать компетентные службы.

В вузе отмечают, что Национальный университет обороны Украины не направляет документы для загрузки через неофициальные каналы или мессенджеры.

Напомним, в Сети снова активизировалась опасная мошенническая схема, в рамках которой граждане получают фейковые SMS якобы от имени «Укрпочты» с просьбой подтвердить адрес доставки — на самом деле пользователей перенаправляют на фишинговый сайт, где могут выкрасть их личные данные.