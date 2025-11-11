- Дата публикации
Масштабная коррупционная схема в энергетике: НАБУ подвело итоги операции "Мидас"
Фигуранты дела выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК „Энергоатом“.
НАБУ и САП реализовали операцию «Мидас», в ходе которой разоблачили высокоуровневую преступную организацию в энергетике. Членами группировки были как действующие, так и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен и другие лица.
Об этом сообщает НАБУ.
Итоги операции «Мидас»
Как сообщается, детективам удалось задержать 5 человек, а о подозрении поставлено в известность семь членов организации. Среди них:
бизнесмен — руководителем преступной организации;
бывший советник министра энергетики;
исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК „Энергоатом“;
«работники» (4 человека) бэк-офиса по легализации средств.
Установлено, что:
организаторы схемы систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов;
контрагентам «Энергоатома» навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум»;
средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн. долларов;
за предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм.
«Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов», — говорится в отчете.
Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.
Нардеп Алексей Гончаренко назвал возможные имена фигурантов. По его словам, руководителем группировки является бизнесмен Тимур Миндич. Что касается эксрадника министра энергетики Галущенко, речь идет об Игоре Миронюке. А исполнительным директором по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом», по данным источников нардепа, является Дмитрий Басов.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас». Да, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.
Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть пленок обнародована, что вызвало негодование общественности.
В частности, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами.