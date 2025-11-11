Масштабная коррупционная схема в энергетике: НАБУ подвело итоги операции "Мидас"

Коррупция в "Энергоатоме"

Реклама

НАБУ и САП реализовали операцию «Мидас», в ходе которой разоблачили высокоуровневую преступную организацию в энергетике. Членами группировки были как действующие, так и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа-бизнесмен и другие лица.

Об этом сообщает НАБУ.

Итоги операции «Мидас»

Как сообщается, детективам удалось задержать 5 человек, а о подозрении поставлено в известность семь членов организации. Среди них:

Реклама

бизнесмен — руководителем преступной организации;

бывший советник министра энергетики;

исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК „Энергоатом“;

«работники» (4 человека) бэк-офиса по легализации средств.

Установлено, что:

организаторы схемы систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов;

контрагентам «Энергоатома» навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название «шлагбаум»;

средства легализовывались через бэк-офис в центре Киева. Через него прошло около 100 млн. долларов;

за предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от произведенных сумм.

«Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев — с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП дают оценку действиям всех участников этих материалов», — говорится в отчете.

Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Нардеп Алексей Гончаренко назвал возможные имена фигурантов. По его словам, руководителем группировки является бизнесмен Тимур Миндич. Что касается эксрадника министра энергетики Галущенко, речь идет об Игоре Миронюке. А исполнительным директором по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом», по данным источников нардепа, является Дмитрий Басов.

Реклама

Напомним, НАБУ и САП сообщили о реализации операции «Мидас». Да, была разоблачена масштабная коррупция в энергетике. Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.

Работа продолжалась 15 месяцев, было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть пленок обнародована, что вызвало негодование общественности.

В частности, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами.