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Масштабная воздушная тревога и атака беспилотника на российский танкер в Черном море: главные новости ночи 5 августа 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
749
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и атака беспилотника на российский танкер в Черном море: главные новости ночи 5 августа 2023 года

Направляйтесь к укрытиям / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 5 августа 2023:

  • Половину Украины охватила воздушная тревога Читать далее –>  
  • В районе Крымского моста прогремели взрывы — соцсети Читать далее –>
  • Дрон врезался в танкер недалеко от Керченского пролива — рос"СМИ" Читать дальше –>
  • Взрыв был виден из Крыма, несколько членов экипажа порубило стеклом — кафир о ситуации на подбитом танкере Читать далее –>
  • В помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры — рос"СМИ" Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
749
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