Масштабная воздушная тревога и атака беспилотника на российский танкер в Черном море: главные новости ночи 5 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 5 августа 2023:
- Половину Украины охватила воздушная тревога Читать далее –>
- В районе Крымского моста прогремели взрывы — соцсети Читать далее –>
- Дрон врезался в танкер недалеко от Керченского пролива — рос"СМИ" Читать дальше –>
- Взрыв был виден из Крыма, несколько членов экипажа порубило стеклом — кафир о ситуации на подбитом танкере Читать далее –>
- В помощь поврежденному дроном танкеру в Черном море прибыли буксиры — рос"СМИ" Читать далее –>
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