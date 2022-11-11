Масштабная воздушная тревога и обстрелы Николаева и Винницкой области: главные новости ночи 11 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 11 ноября 2022 года:
- Воздушная тревога ночью охватила большое количество украинских областей. Читать дальше –>
- Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Читать дальше –>
- В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
- В Черном море стало больше "Калибров": враг намекает, что готов отомстить за Херсонщину. Читать дальше –>
- На юге враг экстренно упаковывается в плавсредства и пытается спастись бегством. Читать дальше –>
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