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Масштабная воздушная тревога и обстрелы Николаева и Винницкой области: главные новости ночи 11 ноября 2022

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5081
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и обстрелы Николаева и Винницкой области: главные новости ночи 11 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 11 ноября 2022 года:

  • Воздушная тревога ночью охватила большое количество украинских областей. Читать дальше –>
  • Оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Читать дальше –>
  • В Николаеве раздались взрывы. Читать дальше –>
  • В Черном море стало больше "Калибров": враг намекает, что готов отомстить за Херсонщину. Читать дальше –>
  • На юге враг экстренно упаковывается в плавсредства и пытается спастись бегством. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
5081
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