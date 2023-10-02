Масштабная воздушная тревога и продолжение международной поддержки Украины: главные новости ночи 2 октября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 2 октября 2023:
- Украинские военные предупредили об опасности на юге Украины Читать далее –>
- Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях Читать далее –>
- Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью Читать далее –>
- Поддержка Украины ЕС не зависит от того, как война будет продолжаться в ближайшие дни или недели — Боррель Читать далее –>
- РФ ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине — Кулеба Читать далее –>
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