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Масштабная воздушная тревога и продолжение международной поддержки Украины: главные новости ночи 2 октября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
115
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и продолжение международной поддержки Украины: главные новости ночи 2 октября 2023 года

Ночью многие области охватила воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 2 октября 2023:

  • Украинские военные предупредили об опасности на юге Украины Читать далее –>
  • Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях Читать далее –>
  • Вражеская авиация активизировалась на юго-восточном направлении: не пренебрегайте личной безопасностью Читать далее –>
  • Поддержка Украины ЕС не зависит от того, как война будет продолжаться в ближайшие дни или недели — Боррель Читать далее –>
  • РФ ошибается, если думает, что может "переждать" военную помощь Украине — Кулеба Читать далее –>

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Просмотры
115
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