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Масштабная воздушная тревога в Украине и работа ПВО: главные новости ночи 6 марта 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
33к
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога в Украине и работа ПВО: главные новости ночи 6 марта 2023 года

Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 6 марта 2023 года:

  • В небе Киевской области обнаружили воздушную цель: находитесь в укрытиях Читать далее –>
  • На Днепропетровщине очевидцы сообщали о звуках взрывов и вражеских дронах в области Читать далее –>
  • На Запорожье раздались звуки взрывов: не пренебрегайте личной безопасностью Читать далее –>
  • Официально: в Киевской области работало ПВО Читать далее –>
  • В большинстве областей Украины раздались отбои воздушной тревоги: власти предупреждают о повторении ситуации Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
33к
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