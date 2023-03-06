Масштабная воздушная тревога в Украине и работа ПВО: главные новости ночи 6 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 6 марта 2023 года:
- В небе Киевской области обнаружили воздушную цель: находитесь в укрытиях Читать далее –>
- На Днепропетровщине очевидцы сообщали о звуках взрывов и вражеских дронах в области Читать далее –>
- На Запорожье раздались звуки взрывов: не пренебрегайте личной безопасностью Читать далее –>
- Официально: в Киевской области работало ПВО Читать далее –>
- В большинстве областей Украины раздались отбои воздушной тревоги: власти предупреждают о повторении ситуации Читать далее –>
Читайте также: