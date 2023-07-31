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Масштабная воздушная тревога и ракетный удар по Харькову: главные новости ночи 31 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2177
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и ракетный удар по Харькову: главные новости ночи 31 июля 2023 года

Украинцы пережили очередную беспокойную ночь / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 31 июля 2023:

  • В Харькове прогремели взрывы: находитесь в укрытиях Читать далее –>
  • По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта) Читать дальше –>
  • В результате обстрела Харькова попадание в нежилые помещения — власть Читать далее –>
  • Стало известно из чего, вероятно, обстреляли Харьков Читать дальше –>
  • В Харькове в результате обстрела из Белгородской области РФ ранен Читать далее –>

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Просмотры
2177
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