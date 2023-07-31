Масштабная воздушная тревога и ракетный удар по Харькову: главные новости ночи 31 июля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 31 июля 2023:
- В Харькове прогремели взрывы: находитесь в укрытиях Читать далее –>
- По всей территории Украины объявили воздушную тревогу: какая угроза (карта) Читать дальше –>
- В результате обстрела Харькова попадание в нежилые помещения — власть Читать далее –>
- Стало известно из чего, вероятно, обстреляли Харьков Читать дальше –>
- В Харькове в результате обстрела из Белгородской области РФ ранен Читать далее –>
Читайте также: