Масштабная воздушная тревога и взрывы в городах: главные новости ночи 11 сентября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 11 сентября:
- Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Читать дальше –>
- В Николаеве раздались звуки взрывов. Читать дальше –>
- В Днепре прогремели взрывы. По предварительной информации, один взрыв был настолько сильным, что у людей выбило окна в квартирах. Также есть информация о пожаре и пострадавших. Читать дальше –>
- Очевидцы сообщали о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября. Читать дальше –>
- Угрозы ракетных ударов остаются актуальными. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Читать дальше –>
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