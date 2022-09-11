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Масштабная воздушная тревога и взрывы в городах: главные новости ночи 11 сентября

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Масштабная воздушная тревога и взрывы в городах: главные новости ночи 11 сентября

Фото: pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 11 сентября:

  • Ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Читать дальше –>
  • В Николаеве раздались звуки взрывов. Читать дальше –>
  • В Днепре прогремели взрывы. По предварительной информации, один взрыв был настолько сильным, что у людей выбило окна в квартирах. Также есть информация о пожаре и пострадавших. Читать дальше –>
  • Очевидцы сообщали о взрывах в Харькове незадолго после полуночи 11 сентября. Читать дальше –>
  • Угрозы ракетных ударов остаются актуальными. Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Читать дальше –>

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