Масштабная воздушная тревога и взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и Херсоне: главные новости ночи 10 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 10 февраля:
- В Харькове кафиры нанесли удары по критической инфраструктуре: зафиксировано около 10 взрывов Читать далее –>
- "Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело": украинские военные показали сбитые беспилотники Читать далее –>
- Оккупанты во второй раз за ночь обстреляли Запорожье Читать далее –>
- Херсон обстреляли запрещенными зажигательными снарядами — очевидцы Читать далее –>
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога Читать далее –>
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