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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и Херсоне: главные новости ночи 10 февраля

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Харькове, Днепре, Запорожье и Херсоне: главные новости ночи 10 февраля

Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 10 февраля:

  • В Харькове кафиры нанесли удары по критической инфраструктуре: зафиксировано около 10 взрывов Читать далее –>
  • "Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело": украинские военные показали сбитые беспилотники Читать далее –>
  • Оккупанты во второй раз за ночь обстреляли Запорожье Читать далее –>
  • Херсон обстреляли запрещенными зажигательными снарядами — очевидцы Читать далее –>
  • В Украине объявлена масштабная воздушная тревога Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
13к
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