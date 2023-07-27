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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Хмельницкой области: главные новости ночи 27 июля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
19к
Время на прочтение
1 мин
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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Хмельницкой области: главные новости ночи 27 июля 2023 года

Ночью Украину охватила воздушная тревога

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 27 июля 2023:

  • Некоторым областям на юге Украины угрожали вражеские беспилотники .
  • Минометы и гранатометы: из какого оружия враг обстреливает Сумщину Читать далее –>
  • Воздушная тревога охватила несколько украинских областей Читать далее –>
  • На территории Хмельницкой области работает ПВО Читать далее –>
  • На фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря — ОК "Юг" Читать дальше –>

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