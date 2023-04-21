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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Украине: все, что известно об атаке беспилотников ночью 21 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Масштабная воздушная тревога и взрывы в Украине: все, что известно об атаке беспилотников ночью 21 апреля 2023 года

Украину атаковали новой партией иранских беспилотников / Фото: ТСН.ua

После полуночи 21 апреля воздушная тревога охватила все области Украины.

Позже ОВА сообщила, что в Киевской области есть угроза атаки вражеских дронов и посоветовала находиться в безопасных местах.

Далее в Киевской области заработало ПВО. Власти призвали ни в коем случае не снимать и не выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны.

Ночью в столице раздались взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны. По свидетельствам очевидцев, раздалось по меньшей мере несколько взрывов.

На Киевщине силы ПВО продолжали работать по целям. Власти призвали верить в силы обороны.

Позже взрывы прогремели в Харькове, а позже — повторились в Харькове и столице Украины.

Воздушная тревога в некоторых областях продолжала раздаваться в Украине до самого утра.

Под утро стало известно, что после 25-дневного затишья столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. По предварительной информации, московитский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed. На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.

На Полтавщине враг ударил беспилотником по гражданской инфраструктуре. После этого вспыхнул пожар. Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет, говорят в ОВА.

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Дата публикации
Просмотры
1608
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