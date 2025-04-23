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- Украина
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Масштабная воздушная тревога: каким областям угрожают дроны
В Воздушных силах сообщили, куда именно двигаются вражеские дроны.
Вечером 23 апреля в ряде областей Украины, в частности в Киевской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов в воздушном пространстве Украины.
В сообщении предупредили, что
группа БпЛА в Сумской области, в районе Конотопа движется курсом на Черниговщину;
несколько групп БПЛА в Черниговской области — курсом на Мену и Ичню;
«Шахеды» на западе Полтавщины — в направлении Черкасщины;
группа БпЛА в центре Черкасской области — курсом на Киевщину;
дроны на севере Донбасса — направляются на северо-запад.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.