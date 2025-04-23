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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Масштабная воздушная тревога: каким областям угрожают дроны

В Воздушных силах сообщили, куда именно двигаются вражеские дроны.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Вечером 23 апреля в ряде областей Украины, в частности в Киевской области, объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов в воздушном пространстве Украины.

В сообщении предупредили, что

  • группа БпЛА в Сумской области, в районе Конотопа движется курсом на Черниговщину;

  • несколько групп БПЛА в Черниговской области — курсом на Мену и Ичню;

  • «Шахеды» на западе Полтавщины — в направлении Черкасщины;

  • группа БпЛА в центре Черкасской области — курсом на Киевщину;

  • дроны на севере Донбасса — направляются на северо-запад.

Напомним, в ночь на 23 апреля российские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

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