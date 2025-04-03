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- Украина
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Масштабная воздушная тревога охватила всю Украину: что известно
Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К.
В четверг, 3 марта, в 13:58 Украину охватила масштабная воздушная тревога.
Воздушные силы Украины сообщили в соцсетях о ракетной угрозе.
«Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», — говорится в сообщении ВС.
Напомним, армия РФ атаковала Украину дронами ночью на 3 апреля. Силы ПВО уничтожили 28 БпЛА, а семь были локационно потеряны.