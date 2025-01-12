Масштабная воздушная тревога: Россия атакует "шахедами" ряд регионов Украины

Вечером 12 января в половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Согласно информации, зафиксированы пуски БпЛА по нескольким направлениям:

• Харьковщина: ударные БПЛА двигаются в юго-западном направлении.

• Днепропетровщина: беспилотники отмечены на севере области, курс на запад.

• Полтавщина: БПЛА направлены на юго-запад.

• Сумщина: группа беспилотников двигается в сторону Полтавской области, часть – на запад.

• Черниговщина: ударные дроны летят по направлению к Киевщине.

• Граница Полтавщины и Черкасщины: БПЛА двигаются на запад.

ВСУ призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до опасности.