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Масштабная воздушная тревога: Россия атакует "шахедами" ряд регионов Украины

Масштабная воздушная тревога: Россия атакует "шахедами" ряд регионов Украины

Тревогу объявили в некоторых областях Украины. / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Вечером 12 января в половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Согласно информации, зафиксированы пуски БпЛА по нескольким направлениям:
• Харьковщина: ударные БПЛА двигаются в юго-западном направлении.
• Днепропетровщина: беспилотники отмечены на севере области, курс на запад.
• Полтавщина: БПЛА направлены на юго-запад.
• Сумщина: группа беспилотников двигается в сторону Полтавской области, часть – на запад.
• Черниговщина: ударные дроны летят по направлению к Киевщине.
• Граница Полтавщины и Черкасщины: БПЛА двигаются на запад.

ВСУ призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до опасности.

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