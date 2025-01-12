Масштабная воздушная тревога: Россия атакует "шахедами" ряд регионов Украины

Тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Вечером 12 января в половине областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников "шахедов".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Тревога охватила Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.
Согласно информации, зафиксированы пуски БпЛА по нескольким направлениям:
• Харьковщина: ударные БПЛА двигаются в юго-западном направлении.
• Днепропетровщина: беспилотники отмечены на севере области, курс на запад.
• Полтавщина: БПЛА направлены на юго-запад.
• Сумщина: группа беспилотников двигается в сторону Полтавской области, часть – на запад.
• Черниговщина: ударные дроны летят по направлению к Киевщине.
• Граница Полтавщины и Черкасщины: БПЛА двигаются на запад.
ВСУ призывают граждан не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях до опасности.