Масштабная воздушная тревога в Украине и атака Storm Shadow в Курской области главные новости ночи 21 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг продвинулся в Дарьино и Курахово — Deep State Читать далее –>
- СМИ уверены, что Украина впервые ударила Storm Shadow по России: Умеров не прокомментировал Читать далее –>
- Оккупированный Мелитополь атаковали вражеские беспилотники Читать далее –>
- Целью атаки Storm Shadow в Курской области мог быть оперштаб войск РФ — ISW Читать дальше –>
- Украину охватила воздушная тревога: всей стране грозит баллистика Читать далее –>
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.