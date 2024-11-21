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Масштабная воздушная тревога в Украине и атака Storm Shadow в Курской области главные новости ночи 21 ноября 2024 года

Масштабная воздушная тревога в Украине и атака Storm Shadow в Курской области главные новости ночи 21 ноября 2024 года

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг продвинулся в Дарьино и Курахово — Deep State Читать далее –>
  • СМИ уверены, что Украина впервые ударила Storm Shadow по России: Умеров не прокомментировал Читать далее –>
  • Оккупированный Мелитополь атаковали вражеские беспилотники Читать далее –>
  • Целью атаки Storm Shadow в Курской области мог быть оперштаб войск РФ — ISW Читать дальше –>
  • Украину охватила воздушная тревога: всей стране грозит баллистика Читать далее –>

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