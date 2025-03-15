Масштабная воздушная тревога в Украине: какие регионы в опасности

В Воздушных силах ВСУ сообщили о движении вражеских "Шахедов".

Вечером в субботу, 15 марта, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу, под угрозой атаки российских ударных беспилотников столица страны и целый ряд областей.

Судя по официальной карте воздушных тревог Украины по состоянию на 20:30, "покраснела" половина территории страны.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ движение вражеских "Шахедов" зафиксировано в следующих регионах:

БпЛА над Черным морем курсом северо-западным на Одесщину;

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом северо-западным на Харьковщину;

БПЛА в центре Полтавщины курсом северо-западным на Киевщину и Черниговщину и на западе курсом на Черкасщину;

БПЛА на западе Сумщины курсом юго-западным на Черниговщину;

БпЛА на северо-западной границе Харьковщины курсом северо-западным в направлении Полтавщины;

"Шахеды" на востоке Харьковской области курсом юго-западным на Полтавщину;

БПЛА на юге Черниговщины курсом юго-западным на Киевщину;

Киевщина под угрозой применения ударных БПЛА.

Позже в Воздушных силах сообщили, что Киев также находится под угрозой применения ударных БПЛА.

"Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении.

Напомним, ночью на субботу, 15 марта, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В небе над регионом сработали силы ПВО.

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