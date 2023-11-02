Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Поздно вечером 2 ноября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за появления в небе вражеских беспилотников. Сирены звучали в десяти областях.

Об угрозе вражеских дронов сразу в нескольких областях Украины сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, движение ударных БПЛА было зафиксировано в Богодуховском районе Харьковщины. Вторая группа вражеских ударных БПЛА двигалась в направлении Измаильского района Одесской области.

Также в Воздушных силах сообщили о появлении вражеских беспилотников на границе Черкасской и Киевской областей, была угроза Винницкой области.

В мониторинговых каналах сообщили, что по состоянию на 22:55 угроза ударных БПЛА существует на территории:

Винницкой области;

Кировоградской области, курсом на север;

Одесской области, курсом на Юго-Запад;

в Харьковской области.

Напомним, Россия в октябре запустила по Украине 24 ракеты и 243 "Шахеда".

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