Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Из-за вражеских беспилотников сирены раздавались сразу в десяти областях.
Поздно вечером 2 ноября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за появления в небе вражеских беспилотников. Сирены звучали в десяти областях.
Об угрозе вражеских дронов сразу в нескольких областях Украины сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В частности, движение ударных БПЛА было зафиксировано в Богодуховском районе Харьковщины. Вторая группа вражеских ударных БПЛА двигалась в направлении Измаильского района Одесской области.
Также в Воздушных силах сообщили о появлении вражеских беспилотников на границе Черкасской и Киевской областей, была угроза Винницкой области.
В мониторинговых каналах сообщили, что по состоянию на 22:55 угроза ударных БПЛА существует на территории:
- Винницкой области;
- Кировоградской области, курсом на север;
- Одесской области, курсом на Юго-Запад;
- в Харьковской области.
Напомним, Россия в октябре запустила по Украине 24 ракеты и 243 "Шахеда".
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