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Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Из-за вражеских беспилотников сирены раздавались сразу в десяти областях.

Поздно вечером 2 ноября в Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за появления в небе вражеских беспилотников. Сирены звучали в десяти областях.

Об угрозе вражеских дронов сразу в нескольких областях Украины сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В частности, движение ударных БПЛА было зафиксировано в Богодуховском районе Харьковщины. Вторая группа вражеских ударных БПЛА двигалась в направлении Измаильского района Одесской области.

Также в Воздушных силах сообщили о появлении вражеских беспилотников на границе Черкасской и Киевской областей, была угроза Винницкой области.

В мониторинговых каналах сообщили, что по состоянию на 22:55 угроза ударных БПЛА существует на территории:

  • Винницкой области;
  • Кировоградской области, курсом на север;
  • Одесской области, курсом на Юго-Запад;
  • в Харьковской области.

Напомним, Россия в октябре запустила по Украине 24 ракеты и 243 "Шахеда".

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Дата публикации
Просмотры
8795
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