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Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Масштабная воздушная тревога в Украине: каким областям угрожают "Шахеды"

Воздушная тревога в Украине вечером 11 ноября / Фото: alerts.in.ua

В Одесской, Киевской и Харьковской области было зафиксировано движение российских БпЛА.

Вечером в пятницу, 10 ноября, во многих регионах Украины, в частности, в столице нашего государства прозвучали сирены воздушной тревоги. В Одесской, Киевской и Харьковской области было зафиксировано движение российских БпЛА.

Как сообщают в воздушных силах ВСУ, существует угроза вражеских ударных беспилотников для Киева.

По информации мониторинговых каналов по состоянию на 22:25, угроза от "Шахедов" существовала в следующих областях:

  • Киевская область, курсом на Север, Киев;
  • Полтавская область, курс на Запад;
  • Харьков и область;
  • вдоль Одессы на Север.

Напомним, что утром этого же дня, 10 ноября, воздушная тревога на всей территории Украины звучала около 3,5 часов.

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Дата публикации
Просмотры
3250
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