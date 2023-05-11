Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза для юго-восточных областей

Существует угроза применения российскими оккупантами наземных пусковых комплексов, в частности, ОТРК "Искандер" с дальностью полета до 500 км.

Вечером в четверг, 11 мая, объявлена воздушная тревога сразу в семи областях Украины.

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, существует угроза применения российскими оккупантами наземных пусковых комплексов ОТРК/ЗРК по территории Юго-востока нашего государства.

В частности, существует вероятность обстрелов из ЗРК С-300, которые могут поражать наземные цели на расстоянии до 150 км от точки запуска, и ОТРК "Искандер", которые бьют на расстояние до 500 км от точки запуска.

Около 20:00 сигналы воздушной тревоги раздались в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее в ВМС ВСУ сообщили, что в Черном море находятся два вражеских носителя ракет типа "Калибр". Общий боезапас – до 16 ракет.

Напомним, накануне российские войска 70 раз обстреляли города и села Запорожской области, в том числе запрещенными кассетными боеприпасами.

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