Масштабное ДТП на Донбассе: погибли четыре человека (фото)

Масштабное ДТП на Донбассе: погибли четыре человека (фото)

Водитель микроавтобуса "Рено" совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль МАН.

В Донецкой области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Авария произошла 21 февраля около 20:00 на автотрассе между г. Лиман и пгт Заречное.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Рено" совершил наезд на автомобиль МАН, стоявший на обочине с включенным аварийным светом. В аварии погибли четыре человека — трое пассажиров и водитель микроавтобуса, еще трое получили травмы", — рассказали в полиции.

Причины аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители.

Полиция Донецкой области

Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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