Масштабное ДТП на Никопольщине: автобус с людьми слетел с дороги (фото)

Водитель автобуса "ПАЗ 4234" не справился с управлением, что привело к аварии.
Сегодня утром, 5 февраля, на трассе Н-23 вблизи села Алексеевка в Никопольском районе произошло серьезное ДТП. Автобус, перевозивший работников предприятия, столкнулся с деревом.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.
По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ 4234" не справился с управлением, что привело к аварии. В результате пострадали 14 человек, среди них 13 пассажиров и сам водитель.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, с помощью спецоборудования деблокировавшие водителя. Его вместе с другими пострадавшими передали медикам для дальнейшей госпитализации.
К ликвидации последствий аварии были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС Днепропетровской области.
Национальная полиция приступила к следственным действиям, чтобы выяснить точные обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста и положил его в багажник автомобиля, чтобы отвезти в больницу. По дороге потерпевший умер.
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