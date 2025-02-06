Масштабное ДТП на Никопольщине: автобус с людьми слетел с дороги (фото)

Водитель автобуса "ПАЗ 4234" не справился с управлением, что привело к аварии.

Сегодня утром, 5 февраля, на трассе Н-23 вблизи села Алексеевка в Никопольском районе произошло серьезное ДТП. Автобус, перевозивший работников предприятия, столкнулся с деревом.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.

По предварительным данным, водитель автобуса "ПАЗ 4234" не справился с управлением, что привело к аварии. В результате пострадали 14 человек, среди них 13 пассажиров и сам водитель.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, с помощью спецоборудования деблокировавшие водителя. Его вместе с другими пострадавшими передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В результате пострадали 14 человек, среди них 13 пассажиров и сам водитель.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС Днепропетровской области.

Национальная полиция приступила к следственным действиям, чтобы выяснить точные обстоятельства аварии.

К ликвидации последствий аварии были привлечены 6 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста и положил его в багажник автомобиля, чтобы отвезти в больницу. По дороге потерпевший умер.