Масштабное ДТП на Запорожье: бензовоз, который перевернулся и вспыхнул, повредил газовую трубу (фото)

Масштабное ДТП на Запорожье: бензовоз, который перевернулся и вспыхнул, повредил газовую трубу (фото)

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели, медики и работники газовой службы.

В четверг, 26 августа, в 16:20 между селом Водяное и городом Каменка-Днепровская Запорожской области перевернулся и загорелся бензовоз MAN.

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Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Известно, что водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел с трассы и перевернулся. После этого он загорелся. От фуры оторвалась бочка и повредила газовую трубу.

На месте происшествия работали правоохранители, спасатели, медики и работники газовой службы.

В ДТП пострадал 33-летний водитель грузовика. Он получил ожоги. Полиция составила протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества). Водителю грозит штраф и запрет в течение года управлять автомобилями.

Напомним, на трассе Ровно-Сарны вспыхнул бензовоз с 20 тоннами горючего.

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