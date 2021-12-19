Масштабное ДТП под Киевом с пострадавшим: в автоаварию попали 5 автомобилей (фото)

Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
В Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе в направлении Бучи. В результате повреждено полдесятка автомобилей.
Об этом сообщает с места происшествия корреспондент ТСН.ua.
Сегодня, 19 декабря, утром в Киевской области произошло масштабное ДТП на автодороге в направлении Бучи.
В результате повреждены несколько автомобилей, а один человек попал под колеса одного из авто. Пока неизвестно, жив ли пострадавший или погиб.
На месте происшествия работают медики скорой и патрульной.
Напомним, что неподалеку от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.
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