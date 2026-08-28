Масштабное ДТП произошло в Закарпатье: автобус с пассажирами перевернулся, есть погибшие и тяжелораненые (видео)

ДТП в Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Реклама

В селе Сокирница Хустского района столкнулись легковушка, грузовик и пассажирский автобус. В аварии погибла несовершеннолетняя девушка, еще несколько человек забрали в больницу, некоторые из них — в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Реклама

Сообщение об аварии поступило 28 августа в 16.48. Первыми на место прибыли раховские полицейские, случайно проезжавшие мимо. Еще до приезда скорой они стали спасать людей. Одной из пострадавших наложили турникет, а еще двоих пытались реанимировать. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Реклама

По предварительным данным и после анализа записей с камер видеонаблюдения, правоохранители установили, что около 16:30 65-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выезжал со второстепенной дороги села Сокирница на автодороге Н-09. Мужчина не предпочел в движении и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 31-летнего водителя.

ДТП в Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

«От удара грузовик выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с рейсовым автобусом „Mercedes Sprinter“, осуществлявшим перевозку пассажиров по маршруту „Ужгород — Усть-Черная“. В результате столкновения автобус опрокинулся. Им управлял 42-летний водитель, в салоне транспортного средства находились также 10 пассажиров», — отметили в полиции.

ДТП в Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Восемь пассажиров автобуса вскоре после аварии доставили в медицинское учреждение. Одна из пострадавших — 17-летняя девушка — скончалась в больнице от полученных травм. Еще семь человек остаются под наблюдением врачей, часть из них находятся в критическом состоянии.

ДТП в Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть. Расследование всех обстоятельств аварии продолжается.

Реклама

Напомним, в Ровенской области 57-летний военный сбил насмерть 68-летнюю местную жительницу.

Новости партнеров

Новости партнеров