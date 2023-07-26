Масштабное ДТП в Харькове с участием тройбуса: водитель убеждает, что отказали тормоза (фото)

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием пассажирского троллейбуса в Новобаварском районе Харькова

Водитель транспортного средства совершил наезд на пешеходов, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу, после чего наехал на электроопору.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля на проспекте Любови Малой. По словам водителя, у него отказали тормоза.

Ушибы и ссадины получили трое пешеходов – 49-летний мужчина и двое его детей 4 и 2 лет. Также травмировались мужчина и женщина, которые находились в троллейбусе.

У Харкові сталося ДТП з тролейбусом (6 фото)

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете.

Напомним, в Черниговской области произошло ДТП. Водитель за рулем Audi A6 не сдержал безопасной скорости движения и наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги рядом с велосипедом.