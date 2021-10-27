Масштабное ДТП в Харькове: водитель Infiniti несовершеннолетний — соцсети

Местные Телеграмм-каналы пишут, что водитель Infiniti – 16-летний юноша. В полиции пока эту информацию не подтверждают, но признают, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Участник ужасного ДТП в Харькове — водитель Infiniti, который на бешеной скорости влетел в Chevrolet Aveo, может быть несовершеннолетним.

Об этом пишут местные Телеграмм-каналы, в том числе "Труха. Харьков" и "Харьков Life".

Отмечается, что водитель, повлекший за собой ДТП — 2005 года рождения. Якобы дорогую иномарку ему недавно купили родители. Юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.

"Харьков Life" отмечает, что в 2019 году этот паренек в 14-летнем возрасте конфликтовал с женщиной и во время спора достал пневматический пистолет и выстрелил в нее, после чего направил оружие на ее ребенка.

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковщины Сергей Чиж подтвердил, что среди травмированных есть несовершеннолетние.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены к местной больницы", — сказал в комментарии "Суспильному" Чиж.

По его словам, скорость Infiniti превышала 100 км/ч. Является ли водитель Infiniti несовершеннолетним, правоохранитель не подтвердил.

Напомним, что в Харькове произошло масштабное ДТП, в котором погиб один человек.

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