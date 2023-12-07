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Масштабное ДТП в Харьковской области: погибли шесть человек (фото)

Масштабное ДТП в Харьковской области: погибли шесть человек (фото)

На месте аварии

Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

В Харьковской области, близ села Новопавловка, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

В результате погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

© Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

"Спасатели с помощью специального инструмента вырезали из поврежденных автомобилей пострадавших и тела погибших. Все травмированные доставлены в больницы", — говорится в сообщении ведомства.

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал к репетитору.

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