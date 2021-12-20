Масштабное ДТП в Хмельницкой области: из-за столкновения трех автомобилей погибли два человека (фото)

Причины аварии устанавливаются следствием.
На трассе Стрый-Кировоград-Знаменка, вблизи с. Климковцы Хмельницкой области в понедельник, 20 декабря, столкнулись три автомобиля. В ДТП погибли два человека.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
По данным полиции в ДТП попали следующие автомобили:
- Ford Mondeo, которым управлял 39-летний водитель;
- Opel Vivaro, за рулем которого находился 35-летний водитель;
- Toyota, которым управлял 36-летний мужчина.
На месте аварии погибли 35-летний водитель Opel Vivaro и 45-летняя пассажирка Ford Mondeo. 39-летний водитель госпитализирован в Хмельницкую областную больницу.
В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.
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