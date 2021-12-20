Масштабное ДТП в Хмельницкой области: из-за столкновения трех автомобилей погибли два человека (фото)

Масштабное ДТП в Хмельницкой области: из-за столкновения трех автомобилей погибли два человека (фото)

Причины аварии устанавливаются следствием.

На трассе Стрый-Кировоград-Знаменка, вблизи с. Климковцы Хмельницкой области в понедельник, 20 декабря, столкнулись три автомобиля. В ДТП погибли два человека.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным полиции в ДТП попали следующие автомобили:

Ford Mondeo, которым управлял 39-летний водитель;

Opel Vivaro, за рулем которого находился 35-летний водитель;

Toyota, которым управлял 36-летний мужчина.

На месте аварии погибли 35-летний водитель Opel Vivaro и 45-летняя пассажирка Ford Mondeo. 39-летний водитель госпитализирован в Хмельницкую областную больницу.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы.

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