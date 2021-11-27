Масштабное ДТП: в Николаевской области столкнулись четыре грузовика, есть погибший (фото)

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
В Николаевской области на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск 27 ноября в 14:00 столкнулись четыре грузовика. В ДТП погиб 39-летний мужчина.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
В ДТП попали грузовики Renault Premium, которым управлял 38-летний водитель, Volvo FN под управлением 45-летнего мужчины, DAF за рулем которого находился 49-летний водитель. После столкновения последний грузовик выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с MAN, которым управлял 42-летний мужчина. В ДТП погиб 39-летний пассажир MAN.
В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет.
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