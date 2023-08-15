Масштабное хищение газа: еще 3 руководителям облгазов Фирташа сообщили о подозрении

По материалам СБУ сообщено о подозрении еще трем руководителям облгазов.

Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний. Правоохранители задокументировали преступную деятельность председателей правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза", причастных к хищению газа из газотранспортной системы Украины.

Об этом сообщает СБУ и Офис Генпрокурора.



"Эти компании фактически контролируются менеджментом ООО "Региональная газовая компания" (РГК, аффилированная к Фирташу), которое в целом управляет 20 гор- и облгазами, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Дмитрий Фирташ организовал схему завладения природным газом. Для этого он привлек региональных операторов газотранспортных сетей – облгазы, а также другие подконтрольные хозяйствующие субъекты, на которые выводились средства, полученные за распределение природного газа на территории областей Украины.

Для возмещения несанкционированно отобранного газа из компании "Оператор ГТС Украины" облгазы перечисляли средства на подконтрольное подсанкционному олигарху предприятие в значительно большем объеме, чем поставлен газ для покрытия расходов компании.

По этой схеме чиновники "облгазов бизнесмена" разворовывали средства, выделенные на закупку избыточно отобранного газа.

По материалам СБУ должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). На основании доказательной базы объявлено о подозрении уже 11 руководителям отдельных облгазов и четырем функционерам финансово-промышленной группы Фирташа.

Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему – должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку газа. Только в течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб более чем на 4,2 млрд грн. А общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, в течение 2016-2022 годов может составить более 18 млрд грн.

Напомним, по данным СМИ, олигарх Дмитрий Фирташ получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене.

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