Масштабное хищение средств по "зеленому" тарифу: среди подозреваемых экс-заместитель руководителя ОП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили масштабную схему хищения средств, предназначенных для выплат по "зеленому" тарифу. Коммерческие энергогенерирующие предприятия, действовавшие на временно оккупированной территории Запорожской области, продолжали получать деньги, хотя фактическое производство электроэнергии не производилось.

Детали расследования сообщила пресс-служба НАБУ.

По делу девять подозреваемых. Среди них бывший заместитель руководителя Офиса Президента Украины и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат - владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего должностного лица, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

По данным народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о Ростиславе Шурме и его брате Олеге.

Следствие квалифицирует действия подозреваемых по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

По данным НАБУ, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого облсовета вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий по производству электроэнергии из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.

После начала полномасштабного вторжения России и оккупации части Запорожской области станции потеряли связь с энергосистемой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Однако подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать оплату по "зеленому" тарифу, хотя электроэнергия фактически не поступала в систему.

Предприятия отчитывались в неправдивых данных об объемах генерации и технической готовности станций, даже при полном обесточивании, а полученные средства выводили через связанные компании.

По предварительным оценкам, общий ущерб от деятельности схемы составляет 141,3 млн гривен.

Напомним, ранее НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу бывшего вице-премьера Алексея Чернышева и пятерых человек. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и незаконном отчуждении государственной земли в Киеве более чем на 1 млрд грн.