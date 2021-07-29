Масштабное мошенничество: в Одесской области разоблачили коллцентр, который обманывал вкладчиков банков

Масштабное мошенничество: в Одесской области разоблачили коллцентр, который обманывал вкладчиков банков

Примерный ежемесячный оборот составлял около 1 млн долл США.

Житель Днепра организовал деятельность фиктивного коллцентра и вместе с сообщниками, используя клиентские базы данных Dark Net и психологические методы воздействия, получали от клиентов банков персональные сведения для проведения расчетных операций.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, участники наладили схему по перечислению средств пострадавших на собственные электронные кошельки или на счета подконтрольных лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор вместе с администраторами, коучерами, бухгалтером и службой охраны осуществлял подбор персонала, проводил специальные психологические тренинги и обучение, прописывал и обрабатывал сценарии мошеннических схем.

Таким образом обманывали граждан Украины, Польши, Беларуси, Молдовы Российской Федерации. Примерный ежемесячный оборот составлял около 1 млн долл США.

"Члены группы после обучения и инструктажа действовали по легенде, как работники банковских учреждений, а иногда как работники правоохранительных органов", — рассказали в прокуратуре.

Также в арендованном группировкой помещении, по указанию организатора, были созданы и оборудованы отдельные структурные подразделения — "служба безопасности", "администрация", а также "кредитный отдел", которые имели отдельные помещения, с необходимой мебелью, компьютерным и техническим оборудованием, на котором установлены необходимые компьютерные программы и SIP-телефония.

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При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры разоблачили 7 участников преступной группировки по подозрению в мошенничестве с денежными счетами вкладчиков банков (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины).

Сейчас организатор и участники преступной группировки задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним:

Организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry , которая неоднократно была заблокирована, попались на новых мошенничествах. СБУ кроме прекращения их деятельности, закрыла часть из магазинов сети.

, которая неоднократно была заблокирована, попались на новых мошенничествах. СБУ кроме прекращения их деятельности, закрыла часть из магазинов сети. Также мошенники придумали новую схему выманивания денег у украинцев, используя логотип и айдентику "Приватбанка".

Новая схема мошенничества: как гражданин Молдовы зарабатывал на доверчивых украинцах

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