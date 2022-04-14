Масштабное наступление на Донбасс может начаться в ближайшие 10 дней – в Минобороны Франции дали прогноз

Масштабное наступление на Донбасс может начаться в ближайшие 10 дней – в Минобороны Франции дали прогноз

Россия намерена захватить Донецкую и Луганскую области или даже продвинуться в Днепр, говорят в оборонном ведомстве Франции.

Российские войска потенциально готовятся к масштабному наступлению на востоке Украины. Оккупанты могут попытаться захватить Донбасс уже в ближайшие 10 дней.

Такой прогноз озвучил пресс-секретарь Французских вооруженных сил полковник Паскаль Ланни, пишет CNN.

"В течение следующих нескольких дней, возможно, примерно 10 дней, Россия может возобновить свои усилия по широкомасштабному наступлению на востоке и юге, чтобы завоевать Донецкую и Луганскую области, или даже продвинуться до Днепра, если это позволят ее возможности", — сказал он журналистам.

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Также по его мнению, российские войска наносят авиаудары и бомбардировки по Украине не только для того, чтобы ослабить слаженность украинской оборонной системы, но и для нарушения логистического движения и потенциала Украины, что объясняет полное уничтожение аэропорта Днепра оккупантами.

Напомним, в НАТО считают, что Россия однозначно возобновит свое наступление в Украине, и этот второй этап будет более широким и кровавым.

Власти Украины призвали жителей Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, россияни будут убивать мирных людей и прикрываться ими как "живым щитом".

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