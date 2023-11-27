Масштабное ненастье в регионах и мощный шторм во временно оккупированном Крыму: главные новости ночи 27 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 27 ноября 2023 года:
- Ненастье во временно оккупированном Крыму: эвакуация людей и гроза с молниями Читать далее –>
- В Киевской области усиливается снегопад: школы будут работать дистанционно, а водителей призывают воздержаться от поездок Читать далее –>
- На Николаевщине из-за непогоды образовались переметы до 4 метров Читать далее –>
- В Одессе на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров Читать далее –>
- Шторм в Крыму: блекаут для почти полмиллиона человек, падение деревьев и ограничение движения авто Читать дальше –>
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