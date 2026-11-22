Отключение света. / © Associated Press

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Ситуация с электроснабжением Одессы и близлежащих районов остается очень сложной. Из-за сильных обесточений в областном центре остановился электротранспорт, в домах нет водоснабжения.

Что известно о ситуации в Одессе — читайте на сайте ТСН.ua.

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По данным «Укрэнерго», атаки РФ нанесли масштабные повреждения энергетической инфраструктуре в частности магистральным электросетям.

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«Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии. Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населенных пунктов», — отметили в компании.

Возобновление поврежденных в результате атак электросети продолжается. Впрочем, из-за значительных повреждений электросетей полное восстановление электроснабжения потребует времени.

Сегодня утром, 22 ноября, удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Сейчас энергетики работают над обеспечением их стабильной работы, а также ищут технические решения, позволяющие постепенно вернуть свет другим потребителям.

Дистанционка в школах

Из-за перебоев с электро-, водо- и теплоснабжением школы временно переходят на дистанционное обучение — с 23 по 27 ноября 2026 года включительно.

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В Департаменте образования и науки Одесского городского совета отмечают, что для учеников, которые не смогут приобщиться к онлайнурокам, педагоги подготовили видеоматериалы. Их можно будет посмотреть в удобное время.

Детские сады в этот период будут работать только в формате дежурных групп. Их посещать смогут дети работников критической инфраструктуры.

Остановка электротранспорта

В мэрии сообщили, что из-за обесточивания тяговых подстанций в Одессе временно остановили работу всего городского электротранспорта. Также были внесены изменения в движение автобусов общего пользования.

В отдельных направлениях, где раньше курсировали трамваи и троллейбусы, вместо них запустили автобусы, которые будут работать в режиме маршрутных такси.

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Отсутствие воды

Из-за масштабного обесточения часть объектов «Инфоксводоканала» осталась без света. Их работу пока невозможно обеспечить с помощью генераторов.

В результате временно прекратили водоснабжение в значительной части Одессы — это Киевский район, часть Пересыпского и Хаджибейского районов, а также ряд населенных пунктов в Одесском районе.

В этих районах с 9:00 по разным адресам будут работать автоцистерны с питьевой водой. Список мест, где можно набрать воду — по ссылке.

Пункты несокрушимости в Одессе

Глава Одесской областной военной админстрации Олег Кипер сообщил, что в Одессе продолжают работать 278 Пунктов несокрушимости: 161 коммунальный и 117, развернутых ответственным бизнесом.

Там можно зарядить мобильные телефоны, воспользоваться интернетом, согреться и получить необходимую помощь.

Адреса пунктов и график их работы — по ссылке.

Напомним, 20 ноября армия РФ массированно атаковала энергетику в Одесской области. Утром враг атаковал энергетический объект ДТЭК. Временно без света осталась 41 тысяча семей в Одесском и Разделянском районах. Из-за удара в Одессе и близлежащих районах произошел бекаут.

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