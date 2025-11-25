Масштабное обесточивание в Сумах: в ОВА объяснили, почему нет графиков отключения

Отключение света (иллюстративное фото) / © ТСН

В Сумах продолжаются непрерывные аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате российского удара. Части потребителей уже удалось вернуть электроснабжение.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

В администрации подчеркивают, что ремонтные бригады делают все возможное для скорейшего возвращения света. Однако процесс усложняется ситуацией безопасности. В течение дня город находится под угрозой атак вражеских беспилотников, что заставляет энергетиков корректировать график работ.

Почему отсутствуют точные графики и цифры

В Сумской ОВА призвали жителей не распространять непроверенную информацию и воздержаться от паники. Из соображений безопасности компания пока не обнародует данные о количестве абонентов или этапах выполнения работ. Кроме того, технические работники не дают конкретных прогнозов по полному восстановлению электроснабжения.

«Процесс зависит от многих факторов, прежде всего безопасных. Поэтому обещать можно только одно — мы продолжаем работать без остановки и сделаем все, чтобы свет был», — отметили энергетики.

У ОВА граждан просят сохранять информационную тишину, которая является необходимым условием для безопасной работы ремонтных бригад.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские войска совершают масштабную комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. В пресс-службе Минэнерго отметили, что энергетики планируют приступить к осмотру поврежденных объектов, как только это позволит ситуация безопасной, чтобы оценить масштабы разрушений и определить дальнейшие шаги по восстановлению.

Ранее сообщалось, что грядущая зима в Украине может пройти по тому же сценарию, который страна переживает последние полтора месяца.