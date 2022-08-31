Масштабное обновление приложения "Дія": какие услуги стали доступны украинцам

Минцифры обновило "Дію" и запустило сразу четыре сервиса в приложении, которые уже доступны украинцам.
Чтобы воспользоваться услугами, пользователям приложения всего-навсего нужно обновить "Дію".
Об этом сообщается на официальной странице "Дії" в телеграммах.
"Война лишь драйвит команду Минцифры создавать новые возможности в Действии для украинцев. Сегодня мы запускаем сразу четыре сервиса в приложении. Удобно. Незаметно. Человечно с "Дією", — говорится в сообщении.
Теперь украинцам, имеющим приложение, доступны:
- возможность передать право на использование авто (шеринг техпаспорта);
- документы на латинице (загранпаспорт, техпаспорт, водительское удостоверение);
- справка о постоянном и временном месте жительства;
- пенсионное удостоверение.
Также возобновлена возможность оплаты штрафов за нарушение ПДД, эту функцию с началом войны отключили. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил, что впоследствии возобновят уплату штрафов за фото и видеофиксацию.
Напомним, Минцифры запускает услугу "єВідрядження": как оформить выезд мужчин за границу и какая сумма залога.
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