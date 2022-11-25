Масштабное отключение воды в Днепре на сутки: произошла авария на водопроводе

Значительная часть Днепра останется без воды более суток.

Из-за аварии на водопроводе в нескольких районах Днепра больше суток не будет воды. Водоснабжение обещают возобновить до 15:00-21:00 субботы, 26 ноября.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В связи с повреждением на магистральном водопроводе будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

Новокодакский район: на ул. Набережной Заводской от Кайдакского моста в направлении Нового моста;

на ул. Набережной Заводской от Кайдакского моста в направлении Нового моста; ж/м Победа, 1-6;

Центральный район;

Шевченковский район (от ул. Сечеславская Набережная до просп. Д. Яворницкого).

(от ул. Сечеславская Набережная до просп. Д. Яворницкого). Также будет понижено давление на левобережной части города.

Напомним, в Днепре жители многоэтажки на левом берегу из-за длительного отсутствия света готовят еду на костре во дворе. Люди установили мангал у подъезда. Днепряне говорят, что лучше готовить так, чем жить в "оркостане".

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