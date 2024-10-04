Масштабное уклонение от мобилизации на Харьковщине: более 400 человек купили справки об инвалидности

Стоимость таких "услуг" медицинских работников составляла от 2 до 5 тысяч долларов США.

Глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) города Харькова вместе с 12 сообщниками организовал схему для уклонения от мобилизации. Дельцы продавали уклонистам фейковые справки об инвалидности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В схеме были задействованы подчиненные главы МСЭК, руководители разных медучреждений Харькова и области, а также другие гражданские посредники. Один из фигурантов не только занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, но и был избран депутатом городского совета Харьковской области.

В Харькове разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации / Фото: Прокуратура Харьковской области

По предварительным оценкам правоохранителей, в результате противоправных действий участников этой преступной группы более 400 человек призывного возраста из разных областей Украины смогли незаконно избежать мобилизации.

В Харькове разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации / Фото: Прокуратура Харьковской области

Стоимость таких услуг составляла от 2 до 5 тысяч долларов США.

"Клиенты" даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию об "инвалидности" получали по почте или через посредников. Это позволяло мужчинам списаться с военного учета и уехать за границу”, — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях.

В Харькове разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации / Фото: Прокуратура Харьковской области

В Харькове разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации / Фото: Прокуратура Харьковской области

В ходе следственных действий изъято большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника с поличным, деньги на сумму более полумиллиона долларов США, почти 80 тысяч евро, более миллиона евро и даже российские рубли, которые, вероятно, полученные преступным путем.

Правоохранители задержали дельцов, они находятся под стражей.

В Харькове разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации / Фото: Прокуратура Харьковской области

Напомним, правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них обнаружили лишь наличными почти $6 миллионов в разных валютах.

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