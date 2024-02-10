Масштабное возгорание домов из-за "прилета" в нефтебазу в Харькове: возросло количество пострадавших

Погибли четверо взрослых и трое детей.
В Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников. По состоянию на 14.00 10 февраля известно о 57 пострадавших.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Эти люди — жители улицы Котельной, которых вчера вечером Россия оставила налегке: без дома, без документов, без денег, без личных вещей", — говорится в сообщении.
Известно, что в пожаре, возникшем в результате попадания в нефтебазу, погибли семь человек. Так, в одном доме в результате пожара погибли парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью. В другом доме живьем сгорела семья: трое детей и их родители.
Как сообщалось, вечером 9 февраля россияне ударили по Харькову дронами. Захватчики попали по нефтебазе. Поднялся масштабный пожар, выгорело пол улицы. Огонь распространился на 25 домов, более десяти домовладений сгорело дотла.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночная трагедия возле нефтебазы в Харькове: в городе развернули ДНК-лаборатории. ТСН побывала на месте