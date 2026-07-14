Масштабные хищения у «Центрэнерго»: на ремонтах ТЭС украли миллионы гривен

Хищение в «Центрэнерго» / © СБУ

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Начальник одного из департаментов ПАО «Центрэнерго» и два владельца аффилированных компаний-поставщиков разворовали более 10 млн гривен на ремонтах Трипольской и Змиевской ТЭС.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины во вторник, 14 июля.

По данным СБУ, вместо новых труб, как было предусмотрено тендерной документацией, чиновники закупили старые некачественные трубы, хранившиеся под открытым небом. На старую продукцию нанесли фальшивую маркировку, после чего поставили ее как новую.

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Это в свою очередь могло подорвать стабильную работу теплоэлектростанций во время подготовки к новому отопительному сезону. Правоохранители провели экспертизы, подтвердившие несоответствие поставленных труб государственным стандартам. Сумма ущерба для «Центрэнерго» составляет 10,4 млн грн.

Что угрожает фигурантам дела

Трем фигурантам дела о хищении в украинской энергетике сообщили о подозрении по статьям:

о присвоении имущества в особо крупных размерах,

подделка документов,

злоупотребление служебным положением.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

© СБУ

© СБУ

Напомним, в Харькове разразился новый антикоррупционный скандал из-за закупки сосен. Горсовет профинансировал высадку деревьев за огромные средства. Из городского бюджета за четыре хвойных дерева уплатили 3,8 миллиона гривен.

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