Масштабные лесные пожары в Луганской области: Рада требует уволить главу ОГА Гайдая

Парламент принял отчет временной следственной комиссии на счет пожаров.

Верховная Рада выступает за увольнение председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли осенью 2020 году в регионе.

Об этом стало известно после пленарного заседания в парламенте, которое состоялось 3 июня.

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Отмечается, что Рада приняла отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области. Он также был посвящен действиям и бездеятельности управления ГСЧС в регионе и местной власти. В частности, в постановлении содержится предложение к правительству и президенту инициировать увольнение председателя Луганской ОГА. Также депутаты предлагают отстранить от должности руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюк.

Постановление об отчете ВСК поддержали 319 народных депутатов.

Как сообщалось, ранее ГБР направила в суд обвинительные акты в отношении шести сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области. В частности, спасательные отряды ДСНС к месту пожара не выезжали. Зато чиновники подделывали акты об их тушения. Среди обвиняемых есть 30-летний начальник одного из отделов ДСНС Луганской области. Он поручал подчиненным вносить в официальные документы искаженную информацию.

Напомним, осенью на территории Луганской области возникли масштабные пожары. Через них было открыто 11 уголовных производств, ориентировочная площадь пожаров составляет 22121 га. В результате пожаров погибли 11 человек, повреждены четыре сотни домов. Правительство выделило 185 млн грн для пострадавших.

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