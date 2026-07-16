Митинги в поддержку Михаила Федорова / © Getty Images

Реклама

Михаил Федоров отреагировал на масштабные митинги в его поддержку, которые проходят во многих городах Украины, и прокомментировал возмущение общества решением Владимира Зеленского отправить его в отставку с должности министра обороны.

Об этом бывший министр обороны сказал на брифинге в четверг, 16 июля.

По словам Фёдорова, украинский народ вышел не за него, а за будущее страны.

Реклама

«Министр обороны — это квота президента. Мы сегодня видим, что вышел украинский народ, но он вышел не при конкретном министре Федорове. Он вышел за себя и надежды, которые возникли, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе. Почему она сейчас сломалась? Мы с нее обращаем, есть риски. Он вышел за это», — прокомментировал он.

Он добавил, что «украинский народ чувствует, когда что-то происходит не на основе происходящих в стране ценностей. Для этого такая реакция».

Отставка Федорова — последние новости

Напомним, накануне стало известно об отставке Михаила Фёдорова с должности министра обороны. Это вызвало негодование среди украинского народа. На следующий день люди вышли на протесты, охватившие ряд городов. На митинги собрались тысячи человек.

По словам главы государства, он уволил Федорова из-за конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Реклама

Федоров рассказал, что во время разговора с Зеленским получил от него предложение остаться работать в команде властей.

Новости партнеров