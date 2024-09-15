Масштабные наводнения в Польше и Чехии: "УЗ" меняет график поездов в Украину

Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии " Укрзализныця " изменила график ряда поездов в Украину, а некоторые рейсы вообще отменили.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

Отмечается, что рейс Вена – Будапешт – Киев сегодня отменен. В компании просят пассажиров с билетами в Вену подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

Рейс Киев – Будапешт – Вена будет направляться в Будапешт, а поезда Чоп – Вена – Чоп едут от конечной к конечной.

Тем временем рейсы Прага – Перемышль – Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. В понедельник, 16 сентября, ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка.

Поезда от и в Варшаву, Хелм и Кошице курсируют без изменений и по графику, отмечают в компании.

Как сообщалось, восточную Европу накрыл циклон "Борис". В Польше, Румынии и Чехии сильные наводнения, а в Австрии — снегопады и лавины. В Словакии и Венгрии есть угроза выхода Дуная из берегов из-за обильных осадков.

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