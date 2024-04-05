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Масштабные обстрелы приграничных регионов Украины: эксперт объяснил цель оккупантов

Масштабные обстрелы приграничных регионов Украины: эксперт объяснил цель оккупантов

Последствия российского обстрела / Фото: Associated Press

Армия РФ традиционно использует для устрашения удары по гражданским.

Масштабными обстрелами приграничных регионов Украины российская оккупационная армия пытается терроризировать гражданское население, чтобы снизить сопротивление вторжению.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1".

По его словам, такой террор против гражданского населения Россия использует традиционно.

"В любых войнах, в которых участвовала Россия, она всегда использовала террор против гражданского населения, как один из элементов влияния, морально-психологического давления... Чтобы люди боялись, чтобы создавать внутренний хаос, чтобы уменьшалось сопротивление вторжению", — объяснил эксперт.

В подтверждение своих слов он привел, в частности, пример Грузии, где перед вторжением в 2008 году РФ нанесла удар по гражданским.

“Аналогично в Сирии – постоянно школы, больницы, [жилые] кварталы просто уничтожались российской авиацией, фактически безнаказанно. И также они сейчас пытаются действовать, в том числе, в пограничной полосе с Украиной — Сумская область, Харьковская область", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, в пограничном с Россией Харькове устраняют последствия вчерашней атаки беспилотников. Пятнадцать "Шахедов" запустили россияне накануне по городу. Удары наносили двумя волнами. Погибла женщина, а во время повторного обстрела – трое спасателей.

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