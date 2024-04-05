Масштабные обстрелы приграничных регионов Украины: эксперт объяснил цель оккупантов

Масштабными обстрелами приграничных регионов Украины российская оккупационная армия пытается терроризировать гражданское население, чтобы снизить сопротивление вторжению.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "1+1".

По его словам, такой террор против гражданского населения Россия использует традиционно.

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"В любых войнах, в которых участвовала Россия, она всегда использовала террор против гражданского населения, как один из элементов влияния, морально-психологического давления... Чтобы люди боялись, чтобы создавать внутренний хаос, чтобы уменьшалось сопротивление вторжению", — объяснил эксперт.

В подтверждение своих слов он привел, в частности, пример Грузии, где перед вторжением в 2008 году РФ нанесла удар по гражданским.

“Аналогично в Сирии – постоянно школы, больницы, [жилые] кварталы просто уничтожались российской авиацией, фактически безнаказанно. И также они сейчас пытаются действовать, в том числе, в пограничной полосе с Украиной — Сумская область, Харьковская область", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, в пограничном с Россией Харькове устраняют последствия вчерашней атаки беспилотников. Пятнадцать "Шахедов" запустили россияне накануне по городу. Удары наносили двумя волнами. Погибла женщина, а во время повторного обстрела – трое спасателей.

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